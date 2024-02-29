KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Şubat 2024 14:01
KPSS 2023 ile 2024 net farkı ne olur

Arkadaşlar forumda eski konuları gezerken tekli yıllar ile ciftli yıllar arasında zorluk ve x nete az puan getirme farkı olabiliyormuş.

Buna bağlık olarak sizce 2024 zorluk ve nete puan getirme açısından nasıl geçer?

KPSS gygk 2023 65 nete 81 gelmiş 2024 sizce bu nete kaç gelir


its_your_move
Şef
29 Şubat 2024 14:05

Bence puana takılmayın,önemli olan sıralama...

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