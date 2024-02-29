Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


29 Şubat 2024 14:09
Harcırah ve Yolluk

Merhaba; Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde fakat ikametgah ile atandığın dairenin bulunduğu ilçe ile bütünlük arz etmeyen farklı bir ilçeye görevlendirmelerde harcırah/yolluk ödenirmi, emsali varmı. Mutemetlik, mesai saatlerine uymasa da belediye otobüsü çalışıyor diyerekten ödenmez cevabı verdi. Bilgisi olan yardımcı olabilirmi, teşekkürler.

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