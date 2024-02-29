Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Şubat 2024 14:15
Güvenlik kulubesine misafir gelmesi

Merhaba arkadaşlar kyk yurdunda sözleşmeli güvenlik personeli olarak çalışmaktayım vekil müdür ve ilçe müdürü kaymakamın izin vermediğini belirterek güvenlik kulubesine misafirlerimizin gelemeyeceğini dayatıyorlar bu konuda yasal bir dayanak var mı yoksa bunlar kafalarına göre kanun mu uyduruyor bu konuda bilgisi olan varsa paylaşsın lütfen


hsnd
Başbakan Müsteşarı
29 Şubat 2024 15:43

Her şeye bir dayanak mevzuat aramanız yanlış. Kamu kurumlarında amirler çalışma yerlerinin düzenini sağlamakla mesul. Güvenlik kulübesine misafir gelemez yazmaz mevzuatta ancak amirler bu durumun yaşanması ya da sık yaşanması ve dikkat çekmesi durumunda bunun önlemini alabilirler. İlla ki bir yerlerde yazacak diye bir kaide yok.

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