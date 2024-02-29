Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Şubat 2024 14:15
Psikiyatri dilim belirtir raporu

Arkadaşlar merhaba. Bundan 6 ay önce psikiyatriye sevk edildim ve 2 hafta önce ise Devlet Hastanesi'nin sağlık kuruluna girerek A dilimi rapor aldım. Süreç bundan sonra nasıl işleyecek? Silahımı tahmini olarak ne zaman teslim alabilirim? Aldığım net olmayan bilgilere göre, bu raporun bağlı bulunduğum ilin Personel Şube Müdürlüğü'nden Sağlık Daire Başkanlığı'na gönderileceğini, yılda 2 kez toplanan sağlık kurulu üyeleri tarafından onaylanacağını ve yeniden onay evrağının bulunduğum ilin ilgili birimine gelip silahımın bana teslim edilmesinin ortalama 6 ay süreceği yönünde. Bu ne kadar doğru? Süreç gerçekten böyle mi ilerliyor? Bu konuda bilgi veya tecrübesi olan meslektaşlarım cevaplarsa memnun olurum. Herkese iyi günler.

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