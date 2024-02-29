Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Şubat 2024 14:22

2024/5 hemşire atamasında branş sıralaması kaça düşer
2024/5 hemşire atamasında puan ve branş sıralaması kaça düşer. 1- 73-65 arasında kapatır. 2- 68-73 arasında kapatır

Bu ankete 1 saat 36 dakikada, 3 kişi oy kullandı

2024/5 hemşire atamasında puan ve branş sıralaması kaça düşer. 1- 73-65 arasında kapatır. 2- 68-73 arasında kapatır

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