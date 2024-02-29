Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


29 Şubat 2024 14:30
Azami Öğrenim Süresi, Uzatma Alma ve 50/D

Merhaba,

Devlet üniversitesinde Mart ayında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayacağım.

Eylül ayında Yüksek Lisans azami sürem sona ermekte.

YL Tezim için uzatma almam ve bu uzatmanın azami süremi aşması durumunda kadro ile ilişiğim kesilir mi? Deneyimli hocalarımızın bilgisine ihtiyacım var.

Sevgilerle.

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