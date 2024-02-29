KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


29 Şubat 2024 14:36
KPSS A grubu kariyer mesleklerde güvenlik soruşturması

Arkadaşlar terör örgütleri ve malum örgüt ile herhangi bir bağlantımız yok ise başka sebeplerden dolayı bakanlıklardaki kariyer meslek kadroları için güvenlik soruşturmamız olumsuz gelir mi ?

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