Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Şubat 2024 14:40

2024/5 hemşire atamasında puan ve branş sıralaması kaça düşer
Lisans Hemşirelikte taban puan 65'e kadar düşer. Lisans Hemşirelikte taban puan 68 de kalır.

Bu ankete 1 saat 18 dakikada, 1 kişi oy kullandı

Lisans Hemşirelikte taban puan 65'e kadar düşer. Lisans Hemşirelikte taban puan 68 de kalır.

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