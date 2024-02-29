Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Şubat 2024 15:05
Zimmete düşme

Geçen yıl üniversite hastanesinde çalışırken kadro alıp bu yıl zimmete düşen var mı

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