Kpss de tercih hakkının 5 e düşürülmesi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Aile ve sosyal politikalar bakanlığı büro personeli alımıTarım ormanSeçime kadar bir kurumun yüklü alacağını...Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Büro memuruna tıbbı sekreter işi yaptırılması4001 nitelik kodu ile düz memur alımları Gsb soniçları ne zaman aciklanacak?TPAO mülakatTpao mülakatSanayi ve teknoloji bakanlığı Mühendislik
Sözlük
Son Haberler
Erdoğan: Türkiye ekonomisi çok önemli bir başarıya imza attıKırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi hayatını kaybettiBakan Uraloğlu: Biz İzmir'i tercihlerinden dolayı asla farklılaştırmadıkBakan Göktaş: Kadınları daha çok başarı hikayeleriyle görmek istiyoruzTaksimetre ücretini ödemek istemeyen kadın taksiciye küfür edip polise saldırdı
Editörün Seçimi
2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!