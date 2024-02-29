KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Şubat 2024 15:32
Kpss de tercih hakkının 5 e düşürülmesi

Sırf gideyim diye 30 tane ili tercih veriyorlar.Atandıktan sonra aile hasreti çekip masraflarla bogusunca da ben başka yeri tercih edip gideceğim deniyor.Bu yüzden kişinin tercih hakkinin 5 ile sınırlandırılması gerekir.En çok istediği ve en uygun yeri seçmesi için bu şarttır. Böylece kadro yakmanın önünde 1 adım atılmış olur.


Mehmet-şeker
Genel Müdür
29 Şubat 2024 15:37

Oldu ;) sence tek sorun aile hasreti ve masraflar mı ;) bu işin tek çözümü atananın bir daha tercih yapamayıp puanının yanması olur istersen tek tercih hakkı ver bu seyahatlere engel olamazsın


SonsuzRuh
Memur
29 Şubat 2024 15:44

O degil de 1 merkezi atamada 97.9 puan ile adam hem Ankara hem İstanbul a nasıl atanmış :D

Iki kisinin bu seviyede aynı puanı alması mümkün değil :D

Galiba çift iş yapıyor. :)

Mehmet-şeker, 23 dk. önce

Oldu ;) sence tek sorun aile hasreti ve masraflar mı ;) bu işin tek çözümü atananın bir daha tercih yapamayıp puanının yanması olur istersen tek tercih hakkı ver bu seyahatlere engel olamazsın

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