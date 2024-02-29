Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


29 Şubat 2024 15:46
Belediyede İstemediğim Birimde Çalıştırılmam

Merhabalar,

Arkadaşlar sular idaresinden belediyeye tayin oldum ekonomist kadrosundayım. Yeni tayin olduğum belediye bana nikah memurluğu görevini verdi ancak ben bu işi yapmak istemiyorum. Hafta sonu dahi çalışmam gerekecek. Amirlerimle bu konuyu konuşmadan önce sizden bilgi almak istiyorum. Eğer işler ters giderse Ekonomist kadrosundaki bir memuru nerelerde çalıştırabilirler . Bana verilen görevi yapmak zorunda mıyım ?

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