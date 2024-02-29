Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Şubat 2024 16:05
Polnet üzerinden eğitem videosunu izleyememek

Abiler, ben İstanbul?da çalışan 3 aylık memurum. Geçtiğimiz haftalarda çalıştığım yerin whatsapp grubuna bir yazı atıldı. PolNet üzerinden seyredilmesi gereken bir eğitim videosu varmış. Ben dışarıda ekiplerde çalıştığım için PolNet bilgisayarına erişimim yok. PolNet hesabımda yok henüz. Geçtiğimiz günlerde çalıştığım yerin idari bürosuna gidip form doldurdum PolNet şifresi almak için. Ama hala haber yok. Videoyu izlemek için de bugün son günmüş. Başıma herhangi bir sıkıntı gelir mi bu durumdan ötürü?

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