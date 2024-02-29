Polnet üzerinden eğitem videosunu izleyememek

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : swat3410
Çok Yazılan Konular
2024 Şubat ayı mazaret atamasıİdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarYan ödeme kararnamesiBatıya dönecek personelin %75'i İstanbul'a atanacak duyumuMuğla hakkında bilgi98/b ihraç psikiyatriKademeli emeklilik hangi yılları kapsayacakFetö sadece adli soruşturmaİcra dosyası yıllık faiz miktarı nedir?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!