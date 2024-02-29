Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Şubat 2024 16:05
Polnet üzerinden eğitim videosunu izleyememek

Abiler, ben İstanbul?da çalışan 3 aylık memurum. Geçtiğimiz haftalarda çalıştığım yerin whatsapp grubuna bir yazı atıldı. PolNet üzerinden seyredilmesi gereken bir eğitim videosu varmış. Ben dışarıda ekiplerde çalıştığım için PolNet bilgisayarına erişimim yok. PolNet hesabımda yok henüz. Geçtiğimiz günlerde çalıştığım yerin idari bürosuna gidip form doldurdum PolNet şifresi almak için. Ama hala haber yok. Videoyu izlemek için de bugün son günmüş. Başıma herhangi bir sıkıntı gelir mi bu durumdan ötürü?


secret.lifee
Daire Başkanı
29 Şubat 2024 19:55

ya bırakın bu işleri bn hiç birini izlemdem hergün yazıyorlar.


WiseGuy
Şef
01 Mart 2024 07:51

Bir şey olmaz mi diyorsunuz abi


akbey aslan
Şef
01 Mart 2024 08:35
Olmaz kardeşim bize de atıyorlar ama bilgisayarlar İnternete bağlanmıyor sayfa gelmiyor yapacak birsey yok
WiseGuy, 8 saat önce

Bir şey olmaz mi diyorsunuz abi


Küçük polis
Şef
01 Mart 2024 09:02

Bir sıkıntı olmaz güzel kardeşim. Ama polnet oturum şifreni tedarik et.


zerdalinka
Aday Memur
01 Mart 2024 10:36
30 nisana kadar sure verildi.izlemeyenler icin

Sudayasayanbalik
Aday Memur
01 Mart 2024 10:46
şifren yok sen arkadaşının şifresi ile izledin ya kardeşim
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