Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Şubat 2024 16:13
Sözleşmeli Sağlık Teknikeri Güncel Maaş

Merhabalar. Daha önce başka bir kanalda bu başlığı açmıştım. Sözleşmeli sağlık teknikeri ek ödemeler dahil ne kadar maaş alıyor? Daha detayli bir bilgi alabilmek için yeniden başlık açıyorum.Güncel olarak ne kadar maaş aldığınızı yazarsanız sevinirim.

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