KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Şubat 2024 16:54
Tarım orman ne zaman iş başı yapılır?
güvenik soruşturması vs derken ne zaman göreve başlanır.

Ryox
Memur
29 Şubat 2024 17:05

1.5 2 ay sürüyormuş , başka kurumlara atanan arkadaslarım beklemişti baya.


memuriyet400
Aday Memur
29 Şubat 2024 17:14
tebliğ 1 ayda gelir ozaman
Ryox, 1 saat önce

1.5 2 ay sürüyormuş , başka kurumlara atanan arkadaslarım beklemişti baya.

Toplam 2 mesaj

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