psikiyatri tedavisi gören ogretmen

Nasıl bir psikolojik tedavi bu acaba!? Şimdi birçok insan antidepresan ve psikotik ilacı raporlu kullanıyor. Psikiyatri tedavisi gören her çalışanı emekli etmeye kalkarsan birçok hizmet felç olur, kriz çıkar yahu!!))

Saldırgan tavırlar var mı, kendini kaybetme, sık sık öfke nöbetleri geçirip ayılıp bayılma var mı ...vs Yani bu işin derecesi nedir ona bakılır.