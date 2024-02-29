Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Şubat 2024 17:28
psikiyatri tedavisi gören ogretmen
psikolojik tedavi görüp raporlu ilac kullanan ogretmen kaymakamlık ve ilçe milli eğitim tarafından emekli olmaya zorlayabilir mi

Kagiş
Müsteşar
29 Şubat 2024 17:45

Nasıl bir psikolojik tedavi bu acaba!? Şimdi birçok insan antidepresan ve psikotik ilacı raporlu kullanıyor. Psikiyatri tedavisi gören her çalışanı emekli etmeye kalkarsan birçok hizmet felç olur, kriz çıkar yahu!!))

Saldırgan tavırlar var mı, kendini kaybetme, sık sık öfke nöbetleri geçirip ayılıp bayılma var mı ...vs Yani bu işin derecesi nedir ona bakılır.


Unutmasakinevlat
Aday Memur
29 Şubat 2024 17:47
hiç bir şey yok sadece kaymakam şizofreni teşhisi olan birinin öğretmenlik yapmasını istemiyor mus

hakan zeytinci
Aday Memur
29 Şubat 2024 17:53

iyi günler hocam.birinci olarak sizin gibi durumda olan 2 tanıdığım öğretmen var.sizin ekpssyle girmediğinizi farz ediyorum.bu durumda 657 ye tabi olduğunuz için sizi geri hizmete vereceklerdir.tanıdığım kişilerinde şizofreni teşhisleri var ve ikisi de geri hizmette şu an.zaten alacağınız tedavi stresli bir sürece uygun değil o yüzden en iyisi geri hizmete alınmanız


hakan zeytinci
Aday Memur
29 Şubat 2024 17:56

bence kesinlikle emekliliği kabul etmeyin.geri hizmet denen bi durum var


Unutmasakinevlat
Aday Memur
29 Şubat 2024 17:58
Hocam ben değilim okulumuzda bir arkadaş dışarıdan bakıldığında herhangi bir sıkıntısı yok her şey normal fakat ilac kullaniyor doktor tarafından şizofreni teşhisi konulmuş bir arkadaş.Geri hizmet değilde emeklilik için zorlanabilir mi. bu şekilde olacak kullanan pek çok memur var.bu bence mobbing e girmez mi
hakan zeytinci, 35 dk. önce

iyi günler hocam.birinci olarak sizin gibi durumda olan 2 tanıdığım öğretmen var.sizin ekpssyle girmediğinizi farz ediyorum.bu durumda 657 ye tabi olduğunuz için sizi geri hizmete vereceklerdir.tanıdığım kişilerinde şizofreni teşhisleri var ve ikisi de geri hizmette şu an.zaten alacağınız tedavi stresli bir sürece uygun değil o yüzden en iyisi geri hizmete alınmanız

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?MEB GYS TercihSeçim göreviÖğretmenlere yılda bir psikolojik test uygulanmalıEk ders sorunuBaşöğretmenlik süresi düşmelitegmen ve 3 senesini doldurmayan ogretmenRehberlik servisleri kaldırılsınAçık lise sınav ücretiÖğretmenim cocugum 6 aylik okula başladım ama yapamayacağım.Ücretsiz izne nasil ayılabilirim.

Sözlük

hacamat 2 burs 1 Bi mola 1 Fenerbahce'yi bitireyim derken türk futbolunu bitirmek 1 haber yorumu 2 Hmonglar 1 ming midyesi 1 tapınak şövalyeleri kimdi 2 Köyde olsam. 2 Bugün olanlar 7

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: YOİKK Eylem Planı hazırlandı, ilan edeceğizAile arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandıDolar bir eşiği daha aştı: 31,22 TLAkşener'den 'Altılı masa doğru muydu?' sorusuna yanıtOrtaokul öğrencisi okulda bıçaklandı

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!