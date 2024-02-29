Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Şubat 2024 17:50
Eş durumundan tayin Hk.

Arkadaşlar merhaba. Eşim ile farklı adliyelerde zabıt katipliği yapıyoruz, eşim benim yanıma eş durumu tayin talebinde bulunuyor ancak bakanlık personel ihtiyacının daha çok olan yerde birleştirilmesi uygun olduğundan onunkini reddedip benim talepte bulunmamı istiyor. Biz benim bulunduğum şehirde kalmak istiyoruz, böyle bı durum başına gelen varmı, bunun bir çözümü veya idare mahkemesine dava açsak nasıl bir sonuç elde ederiz.


ByAstsubay
Memur
29 Şubat 2024 18:05
Bakanlık makul.bir gerekçe sunmuş sizin gitmeniz daha uygun olur , dava açsaniz bile bakanlığın sunduğu sebepler daha baskın
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