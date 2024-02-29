Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Şubat 2024 18:14
Eski kadroma vekaleten atama yardım lutfen

Merhaba,

Sef kadrosundaki şehir değiştirmek için nakil talebi yaptığım kurum beni sef olarak almadı, bilgisayar isletmeni olarak aldı. Kadronu daha sonra veririz demişlerdi.

Müdürümüz birimin bir şefliğinde sef olarak atama yapalım mı seni dedi, asaleten kadromu verirseniz olur dedim. Tamam dedi, sonra personel dairesi atamami yaptı, ama vekaleten atama yapmış.

Sinav ile aldığım kazanilmis hakkım olan sef kadrosuna vekaleten geçmek istemiyorum.

Yazıyı tebellüg edeceğim mecburen, ama aynı gün atama itirazı da yazacağım.

Kazanilmis kadroya vekaleten atabilir mi tekrardan?

Konu hakkında bilgisi görüşü olan varsa sevinirim.

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