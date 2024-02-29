Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Şubat 2024 19:28
Bahiss cezası sacmalığı

Bugun benı bir numara aradı Çankaya PTT den arıyorum sizi dedi siz bir evrak geldi adlı evrak adrese ulasamamıs evrak geri geldi bize dedi, buguj 14 uncu gun Ankara sulh cezaya gri gonderecegız bilginiz olsun dedi bende evragın konusu nedir diye sordum konusu bellı degil ama avukat numarası var vereyim dedi neyse numarayı aldım avukat bilmem ne dedi bana bir evrak gelmıs ıceriği nedır diye sordum sanal bahıste oyuncu olarak para yatırmıssınız dedi bununla alakalı olarak bugun 14 gun uzlasma gununun son gunu dedı egerkı bugun 17 00ye kadar para yatırır sanız 14. gunun sonu 3 te 1 ını odersınız toplamda 38 bın TL ymıs bugun odesem eger 12 bın TL ye dusuyor mus ben anladım dolandırmaya calısyor ısmını cismini nerde avukat oldugu nu sicili nı sordum soyledı ama barodan baktım boyle bırısıde yok bana dıyorkı kendini avukat sanan kısı egerkı bugun odeme yapmazsam adlı olarak ıslem baslatılcKmıs yatırır sam sicilime bırsey ıslemyecskmıs benı magdur olarak gosterıp dosyayı kapatacakmıs bu konu hakkında dusuncelerınız nedır boyle bırsey olabılırmı ben inan madım sadece merakımdan soruyorum basıma ılkkez boyle bir durum geldi basına gelen Baska kimseler varmı acaba.


Kylhsr
Aday Memur
29 Şubat 2024 19:40
İyi ki düşmemişsin bu tuzağa. Bu şekilde bir tebligat, adli safahat kesinlikle mümkün değil. Bu sahtekarlar günde 100 kişiyi ararlar. Ve kandırmayı başardıkları bir mağdurdan aldıkları para bile onları lüx içinde yaşatmaya yeter de artar...
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