Yasa dışı bahis oynama iddası ile dolandırıcılık

İyi ki düşmemişsin bu tuzağa. Bu şekilde bir tebligat, adli safahat kesinlikle mümkün değil. Bu sahtekarlar günde 100 kişiyi ararlar. Ve kandırmayı başardıkları bir mağdurdan aldıkları para bile onları lüx içinde yaşatmaya yeter de artar...

İyi ki düşmemişsin bu tuzağa. Bu şekilde bir tebligat, adli safahat kesinlikle mümkün değil. Bu sahtekarlar günde 100 kişiyi ararlar. Ve kandırmayı başardıkları bir mağdurdan aldıkları para bile onları lüx içinde yaşatmaya yeter de artar...