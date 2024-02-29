Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Şubat 2024 19:58
İhraç olunca malülen emeklilik hakkı verilir mi?

Arkadaşlar merhaba geçirdiğim rahatsızlık yüzünden d dilimi aldım, bana ya Malülen emekli ol yada gih ol dediler gih seçtim.

Sorum şu benim 2 senedir bir soruşturmak devam ediyor feto olayından, eğer ihraç olursam Malülen emekli olabilirmiyim.

Bazı arkadaşlar olabilirsin diyor ama net bir şey söyleyen yok.


anafranil
Aday Memur
29 Şubat 2024 21:07

Hizmet süreniz kaç sene?

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