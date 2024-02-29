Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Şubat 2024 19:59
Üniversite hastanelerine tayin hakkı gelmesi

Arkadaşlar malum üniversite hastanelerine beklediğimiz tayin hakkı geldi 4 yılını doldurmuş kadrolu hemşire artık başka üniversite hastanesine tayin olabilecek. ilerde üniversiteden sb ye tayin hakkı da mümkün olur mu

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