Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Şubat 2024 20:10
Emeklilik ?

Devlet memuruyum sigortalılık sürem 20 yıl primim ise 4500 civarı biraz daha memuriyette çalışıp

7000 prim gününü doldurup memuriyetten istifa etsem yaşı bekleyip memur olarak emekli olabilirmiyim. Edevlette emeklilik yaşım 60 görünüyor. Bilgisi olan arkadaşlar cevaplarsa şimdiden teşekkür ederim.

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