Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Şubat 2024 20:24
farklı bakanlıkta eş durumu tayini

iyi akşamlar. eşim adliyede ilk yılı dolmamış sözleşmeli memur kendim sağlık bakanlığın 5 yıllık kadrolu memurum eş durumu tayinim daha sonuçlanmadı 2 hafta oldu... onaylanma ihtimali yüksek fakat bu bekleme süreci beni çok yıprattı benzer durumu yaşayan oldu mu ne kadar sürüyor bilgi verebilir mi?

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