Hem Tarım Orman hem Sağlık Personeli

Tarım Orman Bakanlığı alımında başvuran hemşirelik ve diğer lisans mezunları kazandıktan sonra ben mesleğimi yapmak istiyorum diyerek bir de sonradan açılan 27K sağlık personeline başvurup kazandı.

Size göre adalet, o açılan 115 kadronun çoğu yandı.

Hakkıdır diyenlerin,istediği yere başvurur diyenlerin ve bilumum seyyahların A.B.V. en yakın zamanda.

Bizler atansın diye gece gündüz kadro açma telaşında olan Akp ve tüm vekil ve Bakanlara teşekkürler.Onlar ellerinden geleni yaptı.Sadece etik değerlerini yitirmiş,markette 2 düdüklü tencere için birbirini köpek gibi ısıracak tipteki aç gözlülerin saldırmasıyla o kadrolar yakıldı.Hükümet bu sene elinden geleni yaptı.