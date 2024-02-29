Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Şubat 2024 21:11
Hizmet gereği acil.

Hizmet gereği atanan en kısa sürede nasıl eski görev yerine döner. Adli soruşturma yok, idari devam ediyor yürütmeyi durdurma talep ettik. Bu konuda tecrübeli olanlardan yardım istiyorum.

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