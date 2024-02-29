Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


29 Şubat 2024 22:27
Karabağlar Belediyesi Evrak Hk.

Merhaba arkadaşlar Karabağlar Belediyesine atanan var mı? İletişim de olabilirsek güzel olur. Henüz evrak listesi paylaşılmadı bu normal mi bakanlıktan haber gelmediğini söylüyorlar. Bu süreç ne kadar sürer. Uzun sürerse atanma hakkı sıkıntıya girer mi ne yapmak gerekiyor. Birde önceden atanmış belediye de olan arkadaşlar genel anlamda tavsiye verebilir mi ? Şimdiden teşekkür ederim.

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