Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Şubat 2024 22:33
Ekip portalda atama takibi açılmıyor

Ekip portala girip atama takibinde sorun gören var mı? Tayin bilgilerimi görüyorken bi anda görünmedi.

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