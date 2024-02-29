Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Şubat 2024 22:39
tercih ve yerleşme
SB alımında tercih verip yerleşme sonucu işe başlama hakkından feragat etme durumunda tekrar 2024 kpss puanıyla aynı bölümden atanabilirmiym

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