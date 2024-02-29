Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


29 Şubat 2024 22:44
Memur ünvanında birisi bilgisayar işletmeni ve vhki ile becayiş yapabilir mi ?

Merhaba vkhi bilgisayar işletmeni memur bu ünvandaki kişiler aynı işi yapıyor bu yüzden bu 3 unvandaki kişiler aralarında becayiş yapabilirmi acaba

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