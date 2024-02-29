Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


29 Şubat 2024 22:55
Kapadokya alan başkanlığı hakkında
Arkadaşlar yayinlanan ilandaki alım sürekli işçi alımı diyor.Ben şuan 4B li yim basvurup kazansam gidebilir miyim?

talihsizftrci
Aday Memur
29 Şubat 2024 22:58
Bir de ordaki büro personeli maaşı hakkında bilgisi olan var mı?
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