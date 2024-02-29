Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Şubat 2024 22:59
müdür görevlendimeme izin vermiyor

müdür görevlendirme durumuma ret veriyor ne yapmalyım. müdür onay vermezse görevlendirmem olmaz mı?


mazıke
Şef
01 Mart 2024 00:15
sendika üzerinden gitmelisiniz

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
01 Mart 2024 00:35

Okulda ihtiyac varsa vermemesi normal değil mi ?

Toplam 2 mesaj

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