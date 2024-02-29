Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Şubat 2024 23:26
AYM nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu ?

AYM nin bekçiler ile ilgili kararı 1 Mart itibariyle yürürlüğe girecek AYM Kararından Özetle;

? Bekçiler haftalık 40 saatin üzerinde hiçbir şekilde ÇALIŞTIRILAMAZ,

Bekçiler kişi ve araç araması YAPAMAZ,

? Emniyet ve Jandarma Personelleri Bekçinin Amiri DEĞİLDİR,

? Bekçiler; konut, iş yeri ve araçların korunmasında sahipleri tarafından noksan alınan tedbirleri TAMAMLATTIRAMAZ.

? Bekçiler; kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla önleyici tedbirler ALAMAZ.

? Bekçiler; halkın sükûn ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri ENGELLEYEMEZ.

Bekçi istihdamında, İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle yaş, sağlık ve fiziki yeterlilik gibi özel şartlar OLUŞTURULAMAZ.

? İstihdama ilişkin, İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikteki usul ve esaslara göre bekçilik sınavı YAPILAMAZ.

Anayasa Mahkemesi kararına istinaden ilgili karar, resmi gazete yayım tarihi olan 01.06.2023'den 9 ay sonra yürürlüğe girecektir.


ABlood
Aday Memur
01 Mart 2024 00:12

Bekçilik fiilen sona ermiştir bu karara göre


SİSDAĞLI
Memur
01 Mart 2024 00:23
Hepsini Polis Memuru yapsınlar.

ABlood
Aday Memur
01 Mart 2024 00:36

Yada sadece noktalara dagitsinlar ..ama ben kararname ile pol mem yapacaklar diye duydum

SİSDAĞLI, 25 dk. önce
Hepsini Polis Memuru yapsınlar.
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