AYM nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu ?

AYM nin bekçiler ile ilgili kararı 1 Mart itibariyle yürürlüğe girecek AYM Kararından Özetle;
? Bekçiler haftalık 40 saatin üzerinde hiçbir şekilde ÇALIŞTIRILAMAZ,
Bekçiler kişi ve araç araması YAPAMAZ,
? Emniyet ve Jandarma Personelleri Bekçinin Amiri DEĞİLDİR,
? Bekçiler; konut, iş yeri ve araçların korunmasında sahipleri tarafından noksan alınan tedbirleri TAMAMLATTIRAMAZ.
? Bekçiler; kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla önleyici tedbirler ALAMAZ.
? Bekçiler; halkın sükûn ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri ENGELLEYEMEZ.
Bekçi istihdamında, İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle yaş, sağlık ve fiziki yeterlilik gibi özel şartlar OLUŞTURULAMAZ.
? İstihdama ilişkin, İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikteki usul ve esaslara göre bekçilik sınavı YAPILAMAZ.
Anayasa Mahkemesi kararına istinaden ilgili karar, resmi gazete yayım tarihi olan 01.06.2023'den 9 ay sonra yürürlüğe girecektir.
AYM nin bekçiler ile ilgili kararı 1 Mart itibariyle yürürlüğe girecek AYM Kararından Özetle;
? Bekçiler haftalık 40 saatin üzerinde hiçbir şekilde ÇALIŞTIRILAMAZ,
Bekçiler kişi ve araç araması YAPAMAZ,
? Emniyet ve Jandarma Personelleri Bekçinin Amiri DEĞİLDİR,
? Bekçiler; konut, iş yeri ve araçların korunmasında sahipleri tarafından noksan alınan tedbirleri TAMAMLATTIRAMAZ.
? Bekçiler; kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla önleyici tedbirler ALAMAZ.
? Bekçiler; halkın sükûn ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri ENGELLEYEMEZ.
Bekçi istihdamında, İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle yaş, sağlık ve fiziki yeterlilik gibi özel şartlar OLUŞTURULAMAZ.
? İstihdama ilişkin, İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikteki usul ve esaslara göre bekçilik sınavı YAPILAMAZ.
Anayasa Mahkemesi kararına istinaden ilgili karar, resmi gazete yayım tarihi olan 01.06.2023'den 9 ay sonra yürürlüğe girecektir.