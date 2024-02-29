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Editörler : alex 10


29 Şubat 2024 23:27
Yayın Trt'de olmalı

Süper Lig maçları bir yıllığına Trt de olmalı

S Sport ve Bein Sport un katıldığı ihale iptal edildi

Atv Tv8,5 Trt en yakın ihtimal

Platformlardan Exxen Tivibu Dsmart olabilir

Maç yayınları sizce hangi kanalda olmalıdır?


E.Kayı Han
Editor
29 Şubat 2024 23:46

S sport ta olmalı. Zira iyi bir fiyat verdiler. Premier lig de çekim yapıyorlar.

TFF bein sportsa ihaleyi vermek için elinden geleni yapıyor.

Yazık gerçekten yazık.

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