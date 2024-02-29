Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


29 Şubat 2024 23:35
Görev alınan ilçede mi, il merkezde mi yaşamalı?

Arkadaşlar selamlar. Küçük şehirdeki üniversitesinin taşradaki bir MYO'sunda yeni göreve başlayacağım. MYO'nun bulunduğu ilçe gelişmemiş ve sosyal yaşam alanı dar bir ilçe. MYO ilçe merkezinde, ilçeden ev tutsam ortalama 2 dakikada giderim okula. İlçede birkaç tane kiralık ev ilanı haricinde ilan bile yok. MYO İl merkezine ise 30 km uzaklıkta. İl merkezi küçük şehir olsa da sosyal yaşam haliyle daha canlı. İl merkezde yaşasam görev yapacağım İlçe biraz yukarıda kalıyor her gün sisli, puslu yolu şahsi aracımla 30-40 dakika gitmek zorundayım. Öyle ki bazı sabahlar saat 10-11'e kadar sis dağılmıyor ilçede. Çok kararsızım. Önceki üniversitemde yönetim sadece dersimiz olduğu saatlerde okula gelmemize sorun çıkarmıyordu. Arta kalan zamanı akademik çalışmaya ayırıyorduk. Şu anki okulun sistemi nasıl bilmiyorum. Birkaç gün dersim olacaksa gidip gelebilirim merkezden diye de düşünüyorum ama bunu gidip müdüre sormakta istemiyorum açıkçası ilk girişte kötü intiba bırakmamak için. Benim yerinde olan hocalarım ne yapardı acaba merak etmekteyim, teşekkür ederim.

Not: "Hocam ne yapacaksın sosyal yaşamı, kapan evine" diyen asosyal insanlar lütfen cevap yazmasa çok mutlu olurum. Sosyal yaşamdan kasıt cafe&restaurant değil. Sevgiler.

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