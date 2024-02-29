Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Şubat 2024 23:57
BÜYÜK ŞEHİR EV KİRASI
Bilindiği üzere Büyük şehirlerde yaşayanlar yüksek kira ödüyor yüksek kira ödeyen memur ve işçiye ev kirası desteği verilemez mi

Sevdim-Seni
Daire Başkanı
01 Mart 2024 00:26

Uzak köylerde calisanlara araç desteği verilsin,

Erzurumda çalışanlara dogalgaz desteği verilsin

Saçı uzun olanlara şampuan ve jöle desteği verilsin

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