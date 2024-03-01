Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Mart 2024 00:02
Yönetmelik yayinlandi

Hayirlisi


muallim_34
Genel Müdür
01 Mart 2024 00:09

Kendi alanına ve egitim yönetimine puan vermiş.Haksizlik.egitim alanında diğer programlara da verilm

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?MEB GYS TercihEk ders sorunuSeçim göreviMersin'de yaşlı adamı döven Kasım Ekenler Lisesi MüdürüPsikiyatri tedavisi gören öğretmentegmen ve 3 senesini doldurmayan ogretmenÖğretmen - Hemşire Eş DurumuMesleki Çalışmalar Ramazan Bayramına denk geliyor?Ek ders doldurma

Sözlük

Aynebilim 1 alter kişilikler 2 zaman yolculuğu ve büyük baba paradoksu 2 ilk buluşma/ilk karşılaşma 3 ming midyesi 1 Marlon Brando 2 Sizin renginiz 1 hinnom vadisi 1 haber yorumu 2 burs 1

Son Haberler

2002 SSK girişli 5510'a tabi memur istifa ettiğinde ikramiye alır mı?1 Mart 2024'ten önemli gündem başlıklarıBakan Tunç: Savaş suçu işleyen İsrail'in saldırıları bir an önce durmalıdırKız Kulesi yarın yeniden ziyarete açılıyorBoğazına madeni para kaçan öğrenciyi kurtaran öğretmene ödül

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!