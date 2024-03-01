Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Mart 2024 01:22
Findeks kredi notu

1177 kredi puanım var ve findekste (az riskli) olarak görünüyor.Kredi borcum yok sadece 15 bin eksi bakiyem var.Kredi çıkma olasılığı nedir bilen arkadaslar yarin vakifbank subeye uğramalımıyım sizce

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