Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Mart 2024 09:14
Yeni yönetmelikte imamhatip ortaokulları
Arkadaşlar imam hatip ortaokulu na sanırım sadece din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni atanabiliyor. Doğru mu anlamışım acaba

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