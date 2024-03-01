KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


01 Mart 2024 09:54
2022 KPSS önlisans 69/70 puan

2022 KPSS ÖN LİSANS 69/70 PUAN ALAN VARSA YARDIMCI OLABİLİRMİ ?


Leblebi123
Aday Memur
01 Mart 2024 20:21

o puan hiçbir işe yaramıyor en az 85 lazım şuan


patatessalatası
Aday Memur
01 Mart 2024 21:42
Her yere yazıp durma şunu. Bazı bölümler 80e kadar iniyor. Bu sene daha çok indi. Bu seneyi konuşmuyorum
Leblebi123, Dün

o puan hiçbir işe yaramıyor en az 85 lazım şuan

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