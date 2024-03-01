Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Mart 2024 10:21
Müfettişe ifade veren herkes ihraç mı olur?

Merhaba arkadaşlar devam eden feto soruşturmam vardı idari olarak muhakkike ifade vermiştim, oda müfettişe göndermiş galiba ifadeye çağrıldım...

Müfettişe ifade veren herkes ihraç mı oluyor.

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