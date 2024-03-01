Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Mart 2024 10:21
Müfettişe ifade veren herkes ihraç mı olur?

Merhaba arkadaşlar devam eden feto soruşturmam vardı idari olarak muhakkike ifade vermiştim, oda müfettişe göndermiş galiba ifadeye çağrıldım...

Müfettişe ifade veren herkes ihraç mı oluyor.


Aag3413
Aday Memur
01 Mart 2024 11:29
herkes ihraç olmaz ama asla güven olmaz onlara yılan gibiler, arkanı dön İİ çevirir.... siyasi ve ideolojik kararlar verirler, siyasi ikbali için çok masum insanı yakmışlar yatacak yerleri yok bazısının

sinanpolat22
Şef
01 Mart 2024 12:08
boyle bir kaide yok. ama mufettislerin cogu 'aman basima is almayayim' dusuncesinde olduklari icin ne yonde karar verecekleri asla belli olmaz. ifade bitimi 'dosyayi kapatacagim' dedikleri cok adami ihrac ettiler

Serdarozyumak
Aday Memur
01 Mart 2024 12:50

Malum konudan soruşturmaları zaten müfettişler yürütüyor.Sen istinabeli olarak muhakkike ifade vermişsin oda müfettişe göndermiştir.Müfettiş ifadeye başvurulmasını isterse ifadeni alır.Yoksa direk dosyayıda kapatabilir.Direk dosyası kapananda var Sinanpolat gibi.Ama şuan hemen her konudan ifadeye başvuruluyor.Sonraki süreç hakkında dosyası kapananlar haricinde ne gibi işlem oluyor bilgi sahibi olamadım


Eksen-7
Aday Memur
01 Mart 2024 13:12

Müfettiş son aşama diyorlar ihraç mı yoksa dosya kapamami yapacak onun kararına bağlıymış....

Ama genel de duyduğum dosyası kapanan yokmuş müfettişte.

Serdarozyumak, 39 dk. önce

Malum konudan soruşturmaları zaten müfettişler yürütüyor.Sen istinabeli olarak muhakkike ifade vermişsin oda müfettişe göndermiştir.Müfettiş ifadeye başvurulmasını isterse ifadeni alır.Yoksa direk dosyayıda kapatabilir.Direk dosyası kapananda var Sinanpolat gibi.Ama şuan hemen her konudan ifadeye başvuruluyor.Sonraki süreç hakkında dosyası kapananlar haricinde ne gibi işlem oluyor bilgi sahibi olamadım


Blueman99
Aday Memur
01 Mart 2024 13:25

Müfettiş istese ifade almadan da açığa alabilirdi KHK zamanlarinda böyle oldu bu iyi birşey bence artık eskisi gibi yürümüyor arastiriliyor sonra karar veriliyor en son açığa alınan arkadaşlarda aynı şekilde açığa alınmaları suçlu oldukları anlamına gelmiyor bu sadece tedbirdir işin adli boyutuda var bunuda göz önünde bulunduracaklardir emin olabilirsiniz can sıkmaya gerek yok inşallah hepimiz için hayirlsi olur

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