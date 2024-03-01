Müfettişe ifade veren herkes ihraç mı olur?

herkes ihraç olmaz ama asla güven olmaz onlara yılan gibiler, arkanı dön İİ çevirir.... siyasi ve ideolojik kararlar verirler, siyasi ikbali için çok masum insanı yakmışlar yatacak yerleri yok bazısının

herkes ihraç olmaz ama asla güven olmaz onlara yılan gibiler, arkanı dön İİ çevirir.... siyasi ve ideolojik kararlar verirler, siyasi ikbali için çok masum insanı yakmışlar yatacak yerleri yok bazısının