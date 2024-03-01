Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Mart 2024 10:33
periyodik muayene
sınıfi görevini yapamaz raporu olup sınıf değiştiren personel periyodik muayeneden muaf mıdır

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