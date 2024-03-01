Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


01 Mart 2024 10:35
Kadro ihdası Süreci

Belediye kadrolarına açıktan atama talebi onaylandığında. Boş olan kadro için başkan onayından sonraki süreç kaç günü buluyor?

Bilgi sahibi olan varmıdır?

Devlet Personel Başkanlığı kapatıldığı için Cumhurbaşkanlığı birimi bakıyor.

Kadro ihdası

MADDE 5 ? (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların kadroları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ihdas edilir.

Madde 11:

2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarca 657 sayılı Kanunun 59 uncu ve 92 nci maddeleri uyarınca yapılabilecek açıktan atamalar için Cumhurbaşkanlığından izin alınması zorunludur.21/4/2021 tarihli ve 31461 sayılı Resmî Gazete? de yayımlanan 73 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 45 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan ?Birinci fıkra kapsamında? ibaresi ?Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarca? şeklinde ve ?Devlet Personel Başkanlığından? ibaresi ?Cumhurbaşkanlığından? şeklinde değiştirilmiştir.

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