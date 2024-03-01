Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


01 Mart 2024 10:53
2024 Doçentlik başvuruları fen bilimleri-eğitim

Merhaba 12 yıldır MYO da derse giriyorum. Yeni güncellemeye göre girdiğim hiçbir ders sayılmayacak. Girdiğim dersler sayısal dersi olmasına rağmen, öğrencilerim 3-4 üni mezunu olmasına rağmen fakültede derse girme şartı adaletli değildir. Kaldı ki fakültelerde çoğu öğrenci alamazsan, lisansüstü öğrencilerini kendi derslerine yönlendirirken bizim açacağımız derse danışman tarafından yönlendirme olmayacaktır. Sosyal bilimler ve Sağlık Bilimleri alanında 2 sene çalışmış olma şartıyla derse girme olarak puanlanırken, fen bilimlerinde bu maddenin kaldırılması insan eşitliğine aykırıdır. En kısa zamanda adaletin sağlanması ve şartların bu konularda zorlaştırılmaması bizi mağdur edip çalışma şevkimizi kırmaktadır. Bu konuda davalar açıldı mı sonuçlanan varmıdır?

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