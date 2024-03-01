Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Mart 2024 11:26
GYS ve ÜDS mülakat sonuçları ayrı ayrımı açıklanır beraber mi açıklanır?

Personel Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu GYS ve ÜDS mülakatlarında 3 komisyon vardı. Sizce mülakat sonuçları ayrı ayrımı yoksa beraber mi açıklanır sonuç tarihi hakkında tahmininiz var mı?

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