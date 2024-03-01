Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Mart 2024 11:34
Eş durumu hakkında
Ben 2 yıllık hemşireyim, geçen sene kadrolu oldum. Eşim mebde 6 aylık sözleşmeli öğretmen. bulunduğum 1. bölge D grubundan 3. bölge A grubuna eş durumu ile gidebiliyor muyum? Ve istediğim zamn dilekçe verebiliyor muyum?

onur_gorkem
Şube Müdürü
01 Mart 2024 12:26

Mazeret tayinlerinde bölgelere bakılır bu yüzden red alırsınız 1 A olsaydı olurdu


tumu05
Aday Memur
01 Mart 2024 12:28
pardon yanlış yazdım eve 1A grubunda isteyeceğim yer
onur_gorkem, 1 saat önce

Mazeret tayinlerinde bölgelere bakılır bu yüzden red alırsınız 1 A olsaydı olurdu


tumu05
Aday Memur
01 Mart 2024 12:31
2A da gideceğim yer kusura bakmayın. O zaman olmuyor mu yani?
onur_gorkem, 1 saat önce

Mazeret tayinlerinde bölgelere bakılır bu yüzden red alırsınız 1 A olsaydı olurdu

Toplam 3 mesaj

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