Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Mart 2024 11:39
Eş durumu hakkında yardım
Ben 2 yıllık hemşireyim geçen yıl kadrolu oldum. Eşim meb de 6 aylık sözleşmeli öğretmen. Bulunduğum 1. bölge D grubundan 2. bölge A grubuna eşimin yanına gidebiliyor muyum? o gelemiyor çünkü

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