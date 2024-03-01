Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Mart 2024 11:58
2008 sonrası memurlardan alınanlar:

Bildiğimiz üzere 2008 öncesi memurlar 5434 sayılı kanuna tabii 2008 sonrası ise 5510 sayılı kanuna tabii. 5510 sayılı kanunla:

1-Aylık bağlama oranı %70den %30 düşürüldü.

2-Emeklilerin Türkiye nin gelişme hızından aldığı pay %100den %30 a düşürüldü. Bunun gibi birçok özlük hakkımız elimizden alındı ama KİMSE farkında değil.

Bu şartlarda emekli olan bir memur en düşük emekli maaşını alacaktır. 5510 sayılı kanun acilen revize edilmelidir.


Peyami.safa81
Aday Memur
01 Mart 2024 12:09

Öyle deme reyis yaptıysa vardır bi bildiği. Oylar akepeye


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
01 Mart 2024 12:23

Aylık bağlama oranı 30a düşmedi aslında. Eskiden memurlar için hesap basitti. %75... Emekli maaşı çalışan memurun maaşının %75i.

Şİmdi çalışılan yıl sayısının 2 katı diye bir hesap getirilmiş. %30 demek için 15 yılda, yani eski ssk gibi 5000 günle emekli olmak demek.

25 yaşında göreve başlayıp 60 yaşında emekli olan biri 35 yıl çalışmış olur, ve bu da aylık bağlama oranını %70 yapar.

Sorun şu ki emekliliğe tabii kazançlarımız çok az. Ortalama kazanca göre emekli olunacak ama ortalama kazanç çok düşük görünüyor. 40bin maaş alsak da prime esas kazanca tabii gelirlerimiz çok düşük. Öncelikle bunun düzeltilmesi lazım. Mesela son aldığımız 8bin TL seyyanen zam (halen 12bindir) bunun da emeklilik hesabına katılması lazım.

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