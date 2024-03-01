2008 sonrası memurlardan alınanlar:

Aylık bağlama oranı 30a düşmedi aslında. Eskiden memurlar için hesap basitti. %75... Emekli maaşı çalışan memurun maaşının %75i.

Şİmdi çalışılan yıl sayısının 2 katı diye bir hesap getirilmiş. %30 demek için 15 yılda, yani eski ssk gibi 5000 günle emekli olmak demek.

25 yaşında göreve başlayıp 60 yaşında emekli olan biri 35 yıl çalışmış olur, ve bu da aylık bağlama oranını %70 yapar.

Sorun şu ki emekliliğe tabii kazançlarımız çok az. Ortalama kazanca göre emekli olunacak ama ortalama kazanç çok düşük görünüyor. 40bin maaş alsak da prime esas kazanca tabii gelirlerimiz çok düşük. Öncelikle bunun düzeltilmesi lazım. Mesela son aldığımız 8bin TL seyyanen zam (halen 12bindir) bunun da emeklilik hesabına katılması lazım.