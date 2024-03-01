Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Mart 2024 12:01
Engelli aday öğretmen mazeret tayini yardım.

Merhaba. Aday statüsündeki kadrolu engelli öğretmenler, bir yıllık adaylık süresi dolmadan örneğin ağustos ayındaki eş durumu mazeret atamasına başvurabilir mi? (Eşi başka bir ilde memur olan, aile butunlugu icin)

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